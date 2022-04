Pidió limosna y lavó baños: Tras despido de TV Azteca y romance lésbico, actriz renuncia a 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras pasar por una dura crisis económica y rumores de que vuelve a TV Azteca luego de haber sido despedida, polémica actriz confirma que renunció al programa Hoy de Televisa y aclaró si se une a La Academia.

Se trata de Lolita Cortés, quien hace unos meses salió del clóset como "queer y bisexual" y confesó haber tenido un romance lésbico hace varios años que mantuvo en secreto. La 'Reina del teatro musical' también acaparó titulares por la crisis que pasó.

Y esque tras haber trabajado durante 10 años en TV Azteca y ser la 'Juez de hierro' de La Academia durante varias generaciones, Lolita quedó en la ruina, pidió limosna y pidió trabajo para lavar baños en una panadería para sobrevivir.

Luego de vender varios bienes al asegurar que no tenía ni para comer o pagar la luz, Televisa la contrató para ser jueza en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, hace poco se dijo que había quedado fuera.

¿La despidieron? No, pues ella misma aclara que tuvo que renunciar a la tercera temporada y en su lugar estará Ema Pulido, además de callar rumores de que habría rechazado estar en el matutino porque supuestamente firmó con Azteca para regresar a los 20 años de La Academia.

En la presentación a prensa de Perdiendo el juicio, programa cómico de Televisa producido por Memo del Bosque que en unos días estrena su segunda temporada, Lola contó a la prensa porqué quedó fuera del programa Hoy.

Va a ser muy difícil para mí. Vino mucho trabajo y estaré saliendo de México. Estaré de gira con la Masterclass de comedia musical de Lola y Laura Cortés. Es una locura, también saldré de gira con The Prom. Todo mayo tengo que aprenderme The Prom, así que imagínate, la verdad no nos rindió el tiempo", aclaró.

Y agregó que quedó en buenos términos con toda la producción y espera que la contraten si regresan con una cuarta temporada: "Me habría encantado. Amo el programa, amo el proyecto y a todos los artistas que están decididos a probar que lo pueden lograr y mejorarse. Espero si llega a haber una cuarta que me tomen en cuenta para estar con ellos".

Y al saber que será Ema Pulido quien ocupe su lugar, Lolita comentó: "¿Ah sí? Bendito sea Dios, es maravillosa. Es toda una maestra, ella sí sabe". Y sobre si se irá a TV Azteca, Lolita fue tajante al comentar que no la han contactado.

No tengo idea porque no ha habido ningún acercamiento. La verdad es que mucha gente pensó y creyó que habría uno. No he tenido el acercamiento pero espero... igual y mandar un saludo no sé (...) han habido varias academias sin mí y no ha habido ningún problema".