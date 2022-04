Sin un peso: Tras ir preso y vender tamales, actor de Televisa confiesa en 'VLA' que está en quiebra

Ciudad de México.- Salió a la luz que un polémico actor de telenovelas está en quiebra luego de haber quedado preso por supuesto abuso sexual y no tener trabajo ni en Televisa ni en TV Azteca desde hace varios años.

Se trata del reconocido artista Héctor Parra, quien fue detenido desde el pasado mes de junio e ingresado al Reclusorio Oriente luego de que su hija menor, Alexa Parra, lo señalara por presuntamente haber abusado de ella cuando era una niña.

El mexicano tiene varios años retirado de la actuación y él mismo ha asegurado que todos le cerraron las puertas laborales por la denuncia que hay en su contra. Ante esto, se convirtió en repartidor de comida pues él era el encargado de salir a entregar los tamales que se vendían en un negocio familiar.

Actualmente el histrión, quien hizo exitosos melodramas de San Ángel como La pícara soñadora, La Ursurpadora y Alebrijes y rebujos, continúa en la cárcel y su hija Daniela Parra acaba de hacer una dramática confesión luego de meses apoyándolo incondicionalmente.

La joven estudiante brindó una entrevista al matutino Venga la Alegría y declaró que se encuentran en quiebra tras el arresto de su padre.

Me gustaría decir que no, pero sí... Económicamente nos ha ido mal, como ya saben, a mi papá desde hace mucho le tiraron proyectos y varias cosas por esta situación. En el momento en que lo aprehenden, mi papá estaba sin un peso, a mí se me cayó el mundo encima porque no dejó dinero ", explicó.

Debido a la presión que siente por el proceso de Héctor, quien no ha podido recuperar su libertad luego de 10 meses preso, Daniela tiene problemas de salud mental y ya ha tenido que tomar antidepresivos para contrarrestarlos.

Daniela también explicó que una forma de mantenerse cerca del exactor de TV Azteca es a través de cartas: "Leer todas las cartas que me da porque cada vez que nos vemos intercambiamos cartas. Siempre empieza sus cartas con 'muñe linda' y con eso me mata, lo extraño tanto".

Ya para finalizar, la hija de Parra comentó que la defensa de su media hermana Alexa Parra y la madre de esta, Ginny Hoffman, le han hecho algunas exigencias.

Sí me han pedido una cantidad de dinero, pero no sé ni me importa. La cantidad que ellas quieren no la hay y no se las voy a dar. También querían una disculpa pública y varias cosas que no vamos a hacer porque mi papá es inocente. No vamos a pedir disculpas por algo que mi papá no hizo, solamente para que salga antes. Eso no va a pasar. Mi papá va a salir como entró: inocente", remarcó.