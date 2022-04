VIDEO: Hombre apuñala a mujer en pleno concierto de Paco Barrón; así reaccionó el cantante

Comparta este artículo

Montemorelos, Nuevo León.- El pasado 16 de abril, un hombre apuñaló a una mujer en pleno concierto de Paco Barrón y sus Norteños Clan y el momento fue captado por medio de una transmisión en vivo para redes sociales que la agrupación estaba realizando, dejando ver cómo ocurrió el terrible ataque.

En entrevista para el programa Ventaneando, Paco relató: "yo estaba cantando todavía el tema ese, cuando yo de repente nada más vi que una persona cayó del escenario y volteo a ver una persona estaba tratándola, no tratándola, la acuchilló, entonces en eso yo paro el tema y me arrimo, me acerco y entonces él se quiere dar a la fuga".

A pesar de esta acción, el artista intervino para que el hombre fuera detenido. "Le empecé a gritar a la gente 'reaccionen, pésquenlo', y así fue como pasó que lo pescaron y lo sometieron y lo entregaron a las autoridades".

Sobre la relación que existe entre el atacante y la víctima, el cantante explicó: "era su ex, y creo que ya había recibido amenazas la dama, de que si iba al baile iba a haber problemas".

Tras lo sucedido, Barrón confesó los motivos por los que continuaron con la presentación. "Fue algo muy impresionante, el que los caballeros fueron sobre él y las damas sobre ella, porque ella iba ya herida, la levantaron, fue muy rápido afortunadamente llegaron los paramédicos, a él lo sometieron, entonces yo seguí el show, porque el show tiene que continuar, porque la gente no se movió, mucha gente se quedó ahí".

Al respecto de la situación legal del agresor, el intérprete dijo: "hasta donde yo sé, sí (está detenido), este es un delito mayor, es intento de homicidio. Hoy recibí un comunicado donde se está pidiendo ayuda, porque ella sigue hospitalizada, estable, pero sigue hospitalizada, nunca me había tocado esto".

Finalmente, el artista manifestó su descontento con todo lo sucedido. "Me siento indignado, ahora sí que como decimos aquí en el norte encabritado por la impotencia de ver lo que le hizo esta persona a esta dama, que no debería haber pasado, honestamente yo vi mucha seguridad, es lo que yo no entiendo ¿cómo pudo colarse?, y más en un evento público".

Fuente: Agencia México