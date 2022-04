Abre su corazón: Alejandro Fernández cuenta cómo ese lidiar con la ausencia de Vicente Fernández

Ciudad de México.- El pasado 12 de diciembre del 2021, México y el mundo entero se sacudieron con la noticia respecto al fallecimiento de Vicente Fernández, uno de los máximos exponentes del regional mexicano a quien le sobreviven su esposa e hijos, uno de los más conocidos Alejandro Fernández, alias ‘El Potrillo’.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A cinco meses del fallecimiento del denominado ‘Charro de Huentitán’, el intérprete de Como quien pierde una estrella, Me dediqué a perderte o Si tú supieras, por mencionar algunas, narró cómo es que ha tenido que enfrentar la ausencia de su padre, algo que no se había atrevido a contar abiertamente desde que le dio la despedida.

Fue en entrevista para el programa Al Rojo Vivo que ‘El Potrillo’ se atrevió a sincerase respecto a la muerte de ‘Chente’ Fernández, por lo cual también contó que los integrantes de la Dinastía Fernandez, se han mantenido al pendiente de la salud de Cuquita, su madre y esposa del intérprete de Mujeres Divinas.

Aunque la pérdida de su padre fue un evento difícil de asimilar, Alejandro Fernández no ha permitido que la felicidad por convertirse en abuelo se vea opacada pues insistió que este suceso le ha alegrado los días cuando el panorama parece ser más difícil.

“Por algún lado la vida me quitó una de las cosas más importantes que es mi padre, pero por otro lado también pude celebrar la vida de Cayetana y la vida de Mía, que acaba de nacer hace justo un mes, a veces lloras la partida de alguien, y de repente te compensa con un regalo tan hermoso que además de una nieta, es celebrar la vida de alguien”, subrayó el ‘Potrillo’.

A modo de remate, Alejandro Fernández ejemplificó la importancia que sus nietas tienen en su vida al recordar cuando la pequeña Cayetana lo acompañó en el escenario, evento que incluso él también experimentó en compañía de su padre y que ahora él replica en sus presentaciones.

“Es la sensación, yo creo que tiene más seguidores que yo… estaba la niña atrás en el escenario y la vi bailar, entonces me dejé ir sin pensar, la agarré de la mano y la saqué al escenario, yo creo que con el impacto de ver las luces del escenario y todo esto como que se me cohibió y ya no quiso bailar, pero fue un momento increíble, ¡me encanta!”, expresó con gran emoción.