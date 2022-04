Adiós San Ángel: Tras ser arrestado por violencia doméstica, galán de Televisa se ¿va a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que fue acusado por su prometida de violencia doméstica y tras ser cancelado en el Paseo de las Luminarias, en la Plaza de las Estrellas, este galán de telenovelas regresa a la actuación en ¿TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Eleazar Gómez, quien fue arrestado durante algunos meses del 2021 por haber atacado a su novia, Stephanie Valenzuela, quien lo denunció y con quien protagonizó uno de los mayores escándalos de la farándula durante aquel año.

Después de un tiempo, el actor de La Mexicana y el Güero, Atrévete a Soñar, Mis XV y Simplemente María, salió de prisión, ingresó a terapia y a partir de entonces intentó recuperar su carrera musical preparando un nuevo disco.

No fue sino hasta el pasado miércoles, 21 de abril que confirmó su regreso oficial a la actuación, pero fuera de San Ángel y no, no fue contratado en la empresa del Ajusco, sino que se unirá a una compañía teatral para trabajar en el Árbol de la Vida, bajo la producción de Jesús Galeana.

Cabe señalar que el cantante no ha tenido una buena recepción por parte de algunas personas, siendo que hace varias semanas estuvo a punto de ser condecorado con una estrella en el Paseo de las Luminarias, pero al final la plaza se retractó por la ola de desaprobación que recibieron por parte de los usuarios de Twitter, quienes los criticaron por premiar a Gómez.

Fuentes: Instagram @eleazargomez333