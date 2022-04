Conductor de 'Venga la Alegría' explota al revelarse su supuesto perfil en app de citas gay

Ciudad de México.- Una vez más, William Valdés está dando de qué hablar, y en esta ocasión debido a que rompió el silencio para hablar de una presunta cuenta suya que fue encontrada en una aplicación para buscar citas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de su cuenta de Instagram, el cubano de 28 años de edad dejó bien claro que el perfil que ha comenzado a circular en redes sociales no es suyo y hasta destacó que este tiene algunos errores como su peso y edad.

Falso y tengan cuidado por que no yo. Tengo 28 no 29 primero que nada. No peso 59kg", escribió.

Se rata de varias capturas de pantalla que muestran al conductor de Venga la Alegría en la aplicación llamada Blued, la cual sirve para conocer a personas del mismo sexo y acordar encuentros con fines amorosos.

Está cool con que usen mi foto y mi nombre en perfiles falsos de apps para buscar, no mas no me agreguen mas edad, tengo 28! No sean tan pen...", dijo.