Desfigurada y sola: Tras abusar de cirugías y veto de Televisa, actriz aparece en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa exvedette mexicana, quien estuvo por años en Televisa de donde fue vetada por supuestas órdenes de un ejecutivo y acabó con el rostro desfigurado, aparece en Ventaneando y cuenta su calvario.

Se trata de Merle Uribe, actriz y cantante famosa en los años 70 y 80 por su hermosa voz e importantes actuaciones en el cine de ficheras. Según trascendió, hace años fue vetada de Televisa presuntamente por orden del ejecutivo Víctor Hugo O’Farril.

Como se recordará, Merle sufrió una fuerte infección en el rostro debido a una bacteria, la cual deformó sus facciones. Además, se sometió a varias cirugías que terminaron dejándola irreconocible y "desfigurada".

La cantante y actriz mexicana apareció en el programa de TV Azteca pues compartió cómo fue el reciente ataque que vivió por parte de una de sus vecinas luego de irse a vivir fuera de la CDMX hace casi 3 años debido a los problemas que tuvo con su hijo.

En entrevista exclusiva para Pati Chapoy y su equipo, Merle detalló que vivió una pesadilla al sostener un altercado con una mujer que vive en su mismo fraccionamiento. La actriz compartió fotografías donde la muestran con terribles heridas en ambos brazos.

Merle mencionó que estaba paseando a sus mascotas cuando de repente sucedió la agresión: "Saqué a mis perritos a mi jardín, que es mi propiedad. En ese momento pasó una señora y el perrito más chico que tiene 13 años, casi no tiene dientes, no puede ni brincar está muy viejito... pues le ladró".

Ella dijo que mordió a su hijo pero el perrito no se puede subir a una carriola a dormir si es chiquitito. Le molestó el ladrido del perro. Cuando vi ya me estaba insultando. Me agarró de las manos y me empezó a retorcer como manita de cuerpo pero aquí tengo los dedos de cómo me hizo".

La actriz contó que la mujer de 34 años la agredió hace "9 días y las heridas no cierran". Explicó también que le dejó graves marcas, pues su piel es delgada, al tratarse de un adulto mayor. En ese momento rompió en llanto y dijo:

Tengo 66 años, obviamente mi piel no es la misma ni mi fuerza de cuando tienes 30. Una agresión a una mujer de la tercera edad es muy penado y es un delito grave".

Le hizo llamado a la dueña que se llama Claudia 'N' y a su inquilina Laura 'N', pues afirma que no ha podido ni dormir bien ya que está aterrada porque vive sola.

Los primeros días no podía ni dormir del miedo a que fuera entrar a mi casa y me siento bien vulnerable (...) Se aprovechan de que yo vivo sola y no tengo nadie que me defienda", comentó entre lágrimas.

Por fortuna una vecina captó algunas imágenes de la agresión y por eso pudo presentar una denuncia ante las autoridades. Profundamente afectada, compartió que estaba muy alterada al momento de llegar la Policía.

Estuve mal del corazón, tengo taquicardia. Me llevaron a la Fiscalía y levanté la denuncia. Cuando me vio la médico legista cómo traía la mano me dijo que eso no se curaba en 15 días. Esto es un delito grave y puede tener cárcel".

Finalmente, anunció que si le pasa algo a ella o a una de sus mascotas, responsabiliza a su presunta agresora:

Yo no sé qué pueda pasar pero quiero decir ante los medios y Ventaneando que si algo me pasa o a mis mascotas o a mi casa, la culpo a ella; de hacerme daño y hacer daño después porque ahorita no ha venido porque tiene una orden de restricción a 100 metros", dijo entre lágrimas.

