¿Habrá divorcio? Mitzy 'traiciona' a Thalía y destapa que sufre fuertes problemas familiares

Ciudad de México.- Mitzy es conocido por ser el diseñador de las estrellas de Televisa y de México, por lo que no es de sorprenderse que una celebridad de la talla de Thalía tenga una cercana amistad con el afamado profesional de la moda; sin embargo, esto no evitó que él destapara los graves problemas que la exTimbiriche sufre en su vida privada.

Y es que el prestigioso diseñador reveló durante una entrevista a De Primera Mano que la cantante de '¿A quién le importa?' tomó la dura decisión de cancelar los 15 años de su hija, Sabrina, esto a pesar de que se trata de un evento que llenaba de mucho ilusión.

Según datos de Mitzy, él sería el encargado de crear el vestido de la adolescente, pero la fiesta fue suspendida de forma indefinida y hasta el momento no se sabe cuándo retomara su proyecto.

Ahorita está suspensión, no sabemos nada... Ahorita de los XV años no sé realmente sí se vayan a suspender", declaró

De acuerdo con el amigo de la actriz de María la del Barrio, Marimar, Quinceañera y Rosalinda, Thalía no tiene cabeza para pensar en fiestas porque se encuentra centrada en la salud de su abuelita, Doña Eva Mange.

Aunque ustedes no lo crean ella está 100 por ciento al pendiente de su abuela en todos los aspectos. Ella está pagando todo para que no le haga falta ni un peso para su abuelita. Ella está al pendiente de todo. Es respetable lo que está viviendo con su abuelita, ahorita es primordial su abuelita, más que otra cosa", sentenció el creador de moda

