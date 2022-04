Nuera de Silvia Pinal responde a acusaciones de robo por parte de Laura Zapata

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, reaccionó a las acusaciones de Laura Zapata, quien afirmó que ella podría estar implicada en el robo a la casa de Silvia Pinal.

La hermana de Thalía puso en la mira a la nuera de la primera actriz al confesar: “ellas tuvieron la misma enfermera que yo, no la que está detenida. sino la que recomendó a la enfermera detenida. Es una persona que estaba en su casa y también que llegó a mi casa y que le conseguía personal y a mí también, pues es la misma persona y es prima de la esposa del hermano de Sylvia Pasquel”.

Ante estas declaraciones, Mayela fue entrevistada por los periodistas a las afueras de su negocio de pizzas, y al escuchar preguntas dijo: “Ahorita no puedo, este asunto es legal, no puedo hablar, yo no voy a estar en el rollo legal y por lo mismo no puedo hablar, ¿ok?, yo no me voy a meter en ped... que no son míos. Estoy sacando ahorita un comunicado, va a salir en Instagram, para que lo vean y de ahí ya… yo no puedo”.

Sobre Laura Zapata y lo que mencionó en su contra, Laguna replicó: “Pues porque son las mismas enfermeras, son el mismo grupo, pero nada más, yo no tengo nada qué ver, por favor déjenme en paz. A la señora Laura Zapata mis respetos, no tengo nada en contra de ella, no pasada nada, voy a sacar un comunicado y ya, por favor”.

No obstante, la esposa de Luis Enrique reconoció que la persona implicada en el robo si es su consanguínea, aunque puntualizó que no tiene contacto con ella.

Sí es mi prima, sí es mi prima la que trabajaba con ellos, las enfermeras de mi suegra, y sí es mi prima la que trabaja con Laura Zapata. No mantengo ninguna relación con mi prima, ninguna absolutamente, me deslindo absolutamente de todo, y ya los hechos están en la delegación y yo no estoy en los papeles, no tengo nada que ver", destacó.

Por último, aunque Mayela reconoció que ahora se encuentra en la mira pública por ser esposa del hermano de Alejandra Guzmán, solicitó a los reporteros que ya no la busquen porque ella no es parte del medio artístico.

Esto nada más es por los medios, ya estamos acostumbrados ¿no?, estamos acostumbrados a que esto pase, y ya. Yo no estoy acostumbrada, yo ya me estoy enojando mucho, porque yo no soy famosa, yo tengo mi negocio como todos han visto y yo no quiero esto, entonces les pido que ya no me vengan a entrevistar a mi lugar de mi trabajo, se los suplico, yo no tengo nada que ver, si lo que querían saber es si es mi prima la dueña, la que hizo lo de las enfermeras sí lo es", remató.

