Se volvió mujer: Tras divorcios y subir 18 kilos, galán de Televisa llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien en 2018 casi pierde la vida y se divorció por segunda vez el año pasado, llega al programa Hoy y revela que podría volver a convertirse en padre a sus 56 años con su novia 28 años menor.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Alexis Ayala, uno de los galanes y villanos más icónicos de las telenovelas, quien debutó en Televisa en 1989. Actuó en proyectos como Cadenas de amargura, Los parientes pobres, Tres mujeres, Atrévete a olvidarme, Amarte es mi pecado, Llena de amor, Lo que la vida me robó, Amar a muerte y Si nos dejan.

Aunque se cree que Alexis ya no contaría con contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel, pues ha dado entrevistas a programas de TV Azteca, el actor vuelve este año a la pantalla a Vencer la ausencia, donde dará vida a 'Braulio'.

El talentoso actor, quien se ha transformado en mujer para obras de teatro y solo para divertirse en sus redes sociales, ha estado dos veces a punto de morir, la primera en 1992 y la última hace tres años, cuando sufrió un infarto.

Después de eso el actor confesó que cayó en una profunda depresión luego de estar desempleado varios años, además de que subió 18 kilos: "Caí en una depresión muy grande y muy fuerte. Engordé muchísimo, estaba 18 kilos arriba", recordó.

El famoso histrión se ha divorciado en dos ocasiones, la primera de la fallecida actriz Karla Álvarez y la segunda de Fernanda López. Actualmente tiene una relación con Cinthia Aparicio, 28 años menor, con quien la relación va viento en popa.

Y esque Ayala no descarta volver a convertirse en padre con su novia. En entrevista con el programa Hoy, el artista dio un golpe al rating de Venga la Alegría, pues fue cuestionado sobre esta posibilidad y dijo:

De la misma forma, Ayala dijo sentirse agradecido con las personas que lo siguen viendo joven, aunque admitió que se ha relajado un poco luego de haber terminado Si nos dejan, la cual fue un éxito en audiencia.

¡Qué bueno que me vea bien!, me gusta verme bien, me gusta cuidarme de alguna manera. Ahorita me relajé unos meses después de que terminé (la novela) me operaron el hombro, que me lo rompí el manguito rotador y demás, entonces dejé de hacer ejercicio y dije 'me voy a dar gusto y comer'", destacó.