Shock en Televisa: Tras 14 años al aire, Paul Stanley deja 'Hoy' y da trágica noticia desde hospital

Ciudad de México.- El querido actor y conductor Paul Stanley, quien se integró a las filas de Televisa desde hace 14 años, había tenido muy preocupados a sus fans debido a que tenía días sin aparecer en el programa Hoy y hace unos momentos reveló que fue porque se encuentra hospitalizado.

Hace algunas horas fue la presentación de la nueva temporada de Perdiendo el juicio a los medios de comunicación, sin embargo, 'Polito' no pudo acompañar a sus compañeros ya que se encontraba en una cama de hospital.

El hijo del fallecido Paco Stanley tuvo que dejar de urgencia los foros de la empresa de San Ángel por delicados problemas de salud y la mañana de este jueves 21 de abril compartió todos los detalles en un enlace que hizo con el matutino de Las Estrellas.

Paul comenzó la videollamada mientras estaba utilizando oxígeno pero se lo retiró para poder hablar mejor: "Aquí sigo nenis, les mando besos a todos, los extraño".

Acto seguido, el conductor de 36 años compartió que le detectaron graves problemas de salud como una drástica baja en su novel de plaquetas.

Me detectaron una variante de salmonelosis... entré por eso y cuando me hicieron estudios de toco, tomografía y de corazón, me detectaron que tengo las plaquetas bajas, se preocuparon los doctores y no me dejaron salir".