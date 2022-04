Shock en TV Azteca: Tras 14 años con su esposo, filtran que Kristal Silva estuvo con otro hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Kristal Silva se metió en tremendo lío debido a que hace unas horas un conductor de TV Azteca la traicionó y destapó que hace unos años estuvo con otro hombre que no es su esposo, con quien ya tiene 14 años de relación.

Durante la mañana de este jueves 21 de abril el carismático presentador 'El Capi' Pérez filtró los secretos mejor guardados de la exreina de belleza de Tamaulipas y entre ellos está un duro golpe para su matrimonio con Luis Ángel Garza.

Como se recordará, la conductora de 30 años se casó con el joven durante el pasado mes de agosto de en una espectacular fiesta en Cuernavaca, Morelos, 2021 tras haber cancelado su boda en dos ocasiones por motivos de la pandemia.

No obstante, esta mañana Kristal no tuvo más remedio que admitir que hace unos años pasó la noche con otro sujeto que no es su marido, con quien mantiene un noviazgo desde hace 14 años.

'El Capi' cuestionó en plena transmisión en vivo a su compañera sobre si Luis Ángel es el único hombre con el que ha salido durante todo este tiempo y ella respondió tajante que "sí".

Llevamos 14 años de relación, desde los 16 años, claro que sí".

No obstante, el conductor tenía preparado una imagen en la que mostraba que hace unos años había estado con otro en una fiesta.

Nuestras fuentes se enteraron de que Kristal Silva salió con un famoso mientras era pareja de Luis Ángel", dijo Pérez.

Acto seguido, Silva admitió que no era lo que todos pensaban y comentó que en una ocasión se topó a un integrante de Black Eyed Peas y por supuesto que se tomó la foto del recuerdo muy pegadito a él.

Pon tú que sí, o sea, tienes algo de razón pero no soy infiel... salí... ¿cómo se llama? anduve en una fiesta con Will.i.am, porque andaba en un evento de belleza en Filipinas y ahí me tomé la foto ¿qué pensabas?".

La tamaulipeca aseguró que nunca "hubo nada" más con el intérprete y explicó: "Solo quería que se viera que me tenía cariño, como si fuéramos amigos de hace mucho tiempo, fue nada más en modo fan".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y @kristalsilva_