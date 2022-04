VIDEO: Captan a Laura Zapata en restaurante junto a joven y desata rumores de romance

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Luego de que relatara la manera en que le intentaron robar en su propia casa, Laura Zapata vuelve a dar de qué hablar al ser captada cenando en un restaurante de Monterrey con un joven, lo que rápidamente desató las sospechas de un nuevo amorío.

Las imágenes fueron tomadas por las cámaras de Venteneando y en ellas se ve a la hermana de Thalía acompañada del cantante regiomontano Cornelio D. Reina. Al sir del lugar, la actriz de Televisa fue abordada por los reporteros, quienes la cuestionaron sobre su acompañante.

Laura no tardó en aclarar que se trata de alguien con quien está en pláticas para un próximo proyecto musical. Además, aprovechó para negar que se esté dando una oportunidad en el amor con un pintor llamado Lalo Urbano como se ha venido especulando desde hace días.

Laura Zapata sufre intento de robo con el de Silvia Pinal

En otro hecho, la actriz reveló que estuvo a punto de ser víctima de la delincuencia de la misma manera en que sucedió con la

primera actriz Silvia Pinal. "Cuando estoy leyendo el modo de operar, digo '¡ah, caray!, hace 3 sábados a mí me pasó lo mismo con este mismo modo de operar'", expresóen entrevista con la prensa.

Sobre cómo sucedió el intento de robo, Zapata relató: "me estaba maquillando para entrar en el programa de las batallas musicales y de repente me mandan mensajes 'oiga señora, ¿cómo está?, nos está hablando una persona y nos está diciendo que usted tenía un problema y necesita usted unos papeles', le digo 'tranquilícese, no soy yo, no tengo ningún problema, aquí estoy yo, es alguien que quiere hacer un fraude'".

Sin embargo, la artista decidió seguirles el juego a los ladrones mientras alertaba a las autoridades. "Una persona que sabía

perfectamente bien dónde estaban mis papeles, cómo se llamaba la enfermera que estaba contestando, y porque era como muy

familiar, dije 'muy bien, dígale que ahorita van a sacar los papeles, pero que vayan a la casa, ¡claro que sí!, que ustedes van a

ayudar'. Hablé a la Policía de Huixquilucan, en 5 minutos había dos patrullas afuera".

Con este antecedente, es que Laura decidió comunicarse con Sylvia Pasquel al conocer la situación que pasó su madre. "Ellas tuvieron a la misma enfermera que yo, no la que está detenida, sino la que recomendó a la enfermera detenida, es una persona

que estaba en su casa y que también llegó a mi casa, y le conseguía personal y a mi también, pues es la misma persona y es prima de la esposa del hermano de Silvia".

De la misma manera, las artistas decidieron compartir imágenes de las empleadas que han trabajado en sus casas. "¿Qué chicas

tienes?, ¿Qué chicas has tenido?, le mandé las fotos, y hay una persona que estuvo con ella, que estuvo conmigo y que recomendaron a la persona que robó, que está detenida".

