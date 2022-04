Acabó en psiquiatra y bajó 18 kilos: Tras veto de TV Azteca, actriz firma con Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien estuvo durante 18 años en TV Azteca y acabó vetada, revela que la televisora la despreció para el aniversario 20 de La Academia y por eso firma contrato con Televisa.

Se trata de la exintegrante de la primera generación de La Academia, Antonia Salazar mejor conocida como Toñita, quien en entrevista con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel reveló que en unos días firma contrato con la la competencia.

Tras confesar que a causa del hipotiroidismo que padece subió de peso y hasta acabó siendo atendida por un psiquiatra por lo mucho que la afecta, actualmente lleva 18 kilos abajo y está lista para regresar a la actuación.

Y esque la polémica actriz y cantante contó que el Ajusco, empresa que le dio su primera oportunidad, no la tomó en cuenta para participar en los festejos por los 20 años que cumple el reality, el cual vuelve con una nueva generación este año.

Vienen cosas nuevas, próximamente las van a ver. Vine a checar cositas. Todavía no firmo pero el lunes sí firmo. Mira, se agradece que haya trabajo es lo maravilloso y me siento muy contenta de que me brinden trabajo".

"Cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo, y a mí en ningún momento me han llamado, no soy relevante para ellos, entonces hay que buscar en los lugares donde sí te necesitan y donde sí te ocupan", dijo tajante sobre TV Azteca.

Y agregó: "No lo hicieron ellos, si ellos fueron los que crearon todo esto y no quieren llamarnos, no es cuestión de nosotros ¿sabes? Es cuestión de ellos. Uno tiene que buscar".

Además despotricó contra el Ajusco pues afirmó que no podrían llamarla malagradecida, pues nunca le ofrecieron proyectos para poder salir adelante en su carrera. Ante ese panorama, decidió buscar empleo fuera.

Es como cuando la gente te dice: 'Eres una malagradecida' y dices: '¿Por qué soy una malagradecida, porque estoy tocando puertas y me las abren?' Y me voy a ir a donde me van a abrir las puertas. No voy a rogar donde no me las abren. Entonces, agradecida con el proyecto siempre voy a estar, pero también tengo que trabajar, tengo una hija, tengo que mantener cosas", mencionó.

Toñita dijo que pese a que no estará en el festejo de La Academia que será transmitido, sí se reunirá con algunos de sus compañeros en julio "con todo e hijos" para celebrar pero de manera privada.

¿Se va a Televisa por venganza?

La polémica artista veracruzana contó que seguirá trabajando muy duro para que cuando los que la han rechazado la busquen, ella pueda rechazarlos.

Si no te buscan es porque no eres relevante para ellos (...) Lo que uno debe hacer es ir, buscar, tocar puertas, trabajar duro y echarle muchas ganas, para que después sí te busquen y los mandes por un tubo".

Por otro lado, en los comentarios usuarios aseguran que Toñita se reunió con la productora del programa Hoy Andrea Rodríguez y se integrará a la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, aunque ella no lo confirmó.

