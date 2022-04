Adiós Televisa: Tras duro divorcio y años en TV Azteca, conductor traiciona a 'Hoy' y vuelve a 'VLA'

Ciudad de México.- El reconocido conductor Fernando del Solar, quien tiene casi 20 años de trayectoria en TV Azteca, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que esta mañana reapareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría.

Como se recuerda, el oriundo de Argentina comenzó su carrera artística en la empresa del Ajusco con la telenovela Perla (1998) y de ahí le siguieron otros éxitos como presentador de programas como Sexos en guerra, La vida es una canción, VLA, La Academia, entre otros.

Tras divorciarse de la conductora Ingrid Coronado luego de enfrentarse al cáncer, el también actor optó por irse a trabajar a la televisora de la competencia Televisa, en donde lo contrataron como parte del elenco del programa Hoy.

Sin embargo, solo tuvo una corta jornada laboral en el matutino de Las Estrellas y meses más tarde se reintegró a VLA, pero volvió a dejar el programa por nuevos problemas de salud que lo hicieron estar al borde de la muerte a finales de 2020.

Tras estar ausente de la pantalla chica durante varios años, este viernes Fernando reapareció en el programa de Azteca Uno para hablar sobre su sorpresiva boda con Anna Ferro, la cual ocurrió hace un par de semanas en las playas de Cancún, Quintana Roo.

Ella es paz, es tranquilidad es contención porque hay momentos que no son tan buenos y ella me tranquiliza o me pone un petardo en la cola y tengo que salir corriendo, si estoy muy achicopalado ella es de vámonos y entonces tiene la medida exacta para mantenerme activo es genial", expresó.