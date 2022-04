Adiós TV Azteca: Tras 'salir del clóset' y veto de Televisa, polémica actriz llega de luto a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y modelo, quien estuvo vetada de Televisa por haberse ido a TV Azteca, confirmó que se integra al programa Hoy y dio una dolorosa noticia en la entrevista exclusiva que le concedió al matutino.

Se trata de la también cantante Lis Vega, quien hizo varias telenovelas en la empresa de San Ángel como Contra viento y marea, Duelo de pasiones, Zacatillo, un lugar en tu corazón y el último fue Amorcito corazón en 2012.

Luego se unió a las filas de la empresa del Ajusco para participar en el reality Sí se puede, lo cual le costó un veto. Sí, la propia cubana declaró en 2016 que los ejecutivos de Televisa la habían vetado por unirse a este proyecto.

En los últimos años Vega ha dado mucho de qué hablar debido a su dramática transformación física producto de las cirugías. Los internautas y periodistas consideran que a la actriz ya se pasó con sus 'arreglitos' pues cada vez está más irreconocible.

Hace unas semanas, Lis también llamó mucho la atención pues salió del clóset con el reportero Gabriel Cuevas, quien asegura que la bailarina le confesó que comenzaría a tener citas románticas con mujeres porque está muy decepcionada de los hombres.

Me contó que después de toda la situación amorosa que vivió con su ex, pues resulta ser que Liz tiene la curiosidad de experimentar y no se cierra a nada para estar con una mujer. Dijo 'igual y sí, me gustaría experimentarlo y ver de qué se trata...'", destapó el reportero.