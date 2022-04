Adiós TV Azteca: Tras vender empanadas y abusar de cirugías, villana de Televisa se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- La querida actriz Gaby Spanic, quien en sus inicios vendía empanadas para ayudar a su familia con los gastos, está de regreso en las telenovelas de la mano de Televisa y aparece en el programa Hoy.

La actriz venezolana, quien ha dado vida tanto a la buena como a la villana en melodramas de Televisa como La Usurpadora, La Intrusa, Por tu amor y Soy tu dueña, sin embargo, en 2011 se fue a TV Azteca, de donde acabó vetada al demandarlos.

Y esque la actriz aseguró que no se respetó el contrato que firmó, siendo Siempre tuya Acapulco su último melodrama en el 2014. Tras 7 años alejada de la pantalla chica, Gaby hizo su triunfal regreso a Televisa el año pasado como 'Fedora Montelongo' en Si nos dejan.

Tras confesar sin pena alguna que se ha sometido a varias cirugías para mejorar su ya envidiable físico, la venezolana declaró en el programa Hoy que está feliz de volver en Corazón Guerrero, sin embargo, contó que le gustaría tener un hombre a su lado.

En este personaje ('Elisa Corzo'), la actriz eclipsará un poco su belleza pues llevará una cicatriz: "Siempre trato de buscar adentro y esta cicatriz que tendrá en el rostro la dejó marcada, pero más marcado tiene su corazón. Está remendado pero fortalecido".

En lo personal, aseguró que no deja de trabajar para sacar adelante a su hijo, quien ya tiene 13 años, a quien siempre "protegerá". Por otro lado, comentó cómo es el hombre ideal que buscaría encontrar:

Quiero un hombre maduro, a partir de 50 años, 52, 53. Que no tenga complejos, que no sea codo. Que tenga su casa y yo la mía. Que no se meta ni con mi dinero ni con mi libertad. Que sea el que tiene que ser, porque tampoco quiero morir sola (...) ahorita no es porque estoy muy ocupada pero si llega, que me sorprenda".