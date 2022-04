Adiós 'VLA': Tras volverse hombre y 'amorío' con jefe, protagonista de Televisa se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de novelas, quien fue señalada por un supuesto amorío con su jefe, reapareció en la pantalla de Televisa dando una entrevista exclusiva al programa Hoy en donde hizo fuertes confesiones.

Se trata de la también cantante mexicana Paulina Goto, quien ha trabajado para San Ángel desde 2010 cuando debutó en el exitoso melodrama Niña de mi corazón, producida por Pedro Damián, donde tuvo la labor de interpretar a un hombre y una mujer a la misma vez.

La originaria de Tamaulipas interpretó a los gemelos 'Andrés' y 'Andrea' en la historia de amor que estelarizó junto a Erick Elías.

Un par de años más tarde Paulina volvió a trabajar con Pedro Damián en la novela Miss XV, donde repitió como protagonista, y esto despertó el rumor de que tenía algo más que solo una relación laboral con el productor.

En una reciente entrevista para Venga la Alegría de TV Azteca, la bella actriz prefirió evitar hablar de este tema asegurando que ahora estaba tranquila y todo estaba en el pasado.

Yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión, estando en el medio artístico, que se hablara de mí, y bueno, pues sí, definitivamente se mueven muchas cosas, porque no fue una etapa fácil en mi vida; sin embargo, hoy estoy tranquila, estoy en paz, y por eso ya no me interesa a mi hoy remover y hablar y salir a dar explicaciones", dijo.

Durante la mañana de este viernes, Goto volvió a la pantalla de Televisa por medio del matutino de Las Estrellas en la que aseguró que jamás ha visto a Danna Paola o Belinda como si fueran sus rivales en el medio .

Asimismo, la tamaulipeca explicó que aunque cuando era pequeña sí le ilusionaba mucho el tema de una boda, ahora que está en un noviazgo duradero con Rodrigo Saval esto ya no le preocupa.

Hay muchas más cosas que me ilusionan, que me apasionan, si llega qué padre y me encantaría tener familia, pero no sé si la gran boda tradicional".