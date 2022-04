Divorciada y desfigurada: Tras 14 años desaparecida, famosa villana deja TV Azteca y debuta en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien permaneció 14 años desaparecida de las novelas de Televisa, llegó este viernes al programa Hoy y confirmó que se unirá al matutino luego de haber trabajado en la competencia, TV Azteca.

Se trata de la famosísima mexicana Olivia Collins, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel actuando en melodramas como Angélica, Dulce desafío, María José y destacó siendo villana de Te sigo amando y Soñar no cuesta nada.

Sin embargo, la nacida en CDMX se cambió a las filas de la empresa del Ajusco en 1998 para hacer la telenovela El candidato y tiempo después Como en el cine.

En el 2001 la también productora anunció su retiro y se fue a vivir a Santiago de Compostela, España, en compañía de su esposo pero su matrimonio fue un verdadero infierno. Ella misma relató en una entrevista con el programa Mimí Contigo de TV Azteca que su marido la violentó por años hasta que ella decidió divorciarse.

Me intervino el teléfono, me seguía, me ponía guaruras, lo metí tres veces a la cárcel por maltrato porque yo me iba a morir ahí, toqué fondo, pero fondo de que me quería suicidar", expresó.