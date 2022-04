Divorciada y sin trabajo: Tras romance con ejecutivo de Televisa, 'corren' a conductora de 'VLA'

Ciudad de México.- Se destapó que una polémica conductora del programa Venga la Alegría podría perder su trabajo en TV Azteca luego de haber acabado vetada de Televisa tras su romance con un poderoso ejecutivo de la empresa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la también actriz mexicana Anette Cuburu, quien hace unos años confesó públicamente que su exesposo Alejandro Benítez, un alto mando de San Ángel, la mandó vetar de todas las televisoras luego de su separación la cual ocurrió en medio de rumores de infidelidad.

Yo estuve vetada de todas las televisoras, de las que me digas, de teatro, de donde yo me parara. Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie...", explicó la originaria de Mexicali luego de ser acogida por la empresa del Ajusco en 2018.