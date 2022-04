Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 22 de abril de 2022: ¿Cuál será la suerte de mi signo zodiacal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Se acerca el fin de semana! Para que goces de este viernes 21 de abril de 2022, Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy y las predicciones de los astros para tu signo zodiacal, a fin de que conozcas tu suerte en temas de amor, dinero, trabajo y más.

Aries

Estos días has estado muy tenso, triste y sin ánimos, sin embargo, debes saber que pronto tendrás momentos de calma y te darás cuenta de que 'No hay mal que por bien no venga'. Para que esta transformación sea más fácil, debes soltar todo eso que sabes que ya no te sirve.

Tauro

Tienes muchas ganas de iniciar una nueva relación con esa persona, pero sabes que en realidad no estás dando de tu parte como te gustaría recibir. Antes de dar el paso, debes tener claro qué quieres y más importante, por qué. En temas de salud, no te automediques, ve al doctor.

Géminis

Este viernes 22 de abril de 2022 recibirás una señal importante sobre qué quieres de una pareja. Debes estar atento, ya que aunque aún no tienes nada oficial, podría darte indicios de quién es la mejor opción para formalizar. En el trabajo estará todo muy tranquilo. Cierras bien la semana

Cáncer

Este día recibirás una gran bendición respecto a los problemas que le han afectado a tu familia, en menos de lo que crees esto pasará y estarán mejor que nunca. Aprende a decir "no" en el trabajo, esta bien que quieras dar lo mejor, pero no dejes que la gente abuse de ti y tu deseo de crecer.

Leo

Las finanzas serán el tema de este día. Posiblemente gastaste de más en cosas que no necesitabas y ahora podrías tener problemas tanto con tu familia, como con tu pareja. La solución es crear un plan de ahorros y tener disciplina a la hora de gastar. El ejercicio es una opción para controlar el estrés.

Virgo

Su relación amorosa se va a convertir en algo muy especial para su crecimiento personal y el de su pareja. Momento de lento, pero seguro, crecimiento financiero; siga ahorrando. La autocrítica en su trabajo está muy bien, pero no abuse de su perfeccionismo.

Libra

Este viernes pueden producirse rupturas y reconciliaciones; esté atento a las conversaciones con su pareja. En esta jornada podría llegar un dinero que no contemplaba. Tiene tendencia a crear buenas relaciones con sus compañeros. Unas sesiones de masajes le caerán bien.

Escorpio

Deje el rencor a los errores del pasado y saldrá muy bien parado en todas sus relaciones; aprenda a perdonar. Las decisiones de otros le reportarán ganancias financieras. Medite con cuidado las ofertas antes de cambiar de empleo. Se iniciará en la práctica de un nuevo ejercicio.

Sagitario

Su poder de seducción aumenta, elija bien y podrá tener un gran momento pasional en este fin de semana. Día de gran confusión en cuestiones de dinero; tenga precaución. La ayuda de sus compañeros le resultará muy buena en sus labores del trabajo. Goza de buena salud.

Capricornio

Se producirá un reencuentro con una vieja pareja, pero no será para reconciliarse. Avise a su actual amor para evitar malentendidos. Si no quiere malos momentos en los negocios, no preste dinero a sus amigos. El trabajo del pasado empieza a funcionar muy bien para usted.

Acuario

Para que en el amor le vaya bien, cambie todo lo que no le gusta de usted como pareja, es decir, trabaje sus celos, miedos y momentos de seriedad. Ponga mucha atención en los gastos que vienen a su casa. Sus propuestas en el trabajo se desarrollarán con lentitud, pero sin problemas.

Piscis

Este viernes 22 de abril, su pareja le hará más caso y eso lo dejará encantado. Disfrute de los mismo y no pelee en este fin de semana. Las cuestiones de dinero atraviesan por malos momentos, pero todo pasará. En su oficina las cosas pueden complicarse, así que tenga calma.

