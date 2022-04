'Pepillo' Origel rompe el silencio y explota contra ¿Pati Chapoy? "Está llena de odio hacía mí"

Comparta este artículo

León, Guanajuato.- Desde el pasado 20 de abril, Juan José Origel se vio envuelto en una polémica, después de haber sido señalado por, presuntamente, haber abusado del influencer Peraki Soto, cuando éste tenía apenas 16 años; según algunas declaraciones de la ciberestrella, él ofrecía servicios de intimidad por necesidad económica cuando era un adolescente.

Esta situación se tornó personal, cuando Periódico AM de León, Guanajuato, tomó el caso e hizo una nota al respecto, la cuestión es que en este medio en específico trabajó 'Pepillo' Origel durante sus inicios, hecho que no le gustó para nada al comunicador de Con Permiso, quien no dudó en exponer su punto de vista al respecto.

Nunca pensé que el 'Periódico AM' donde yo inicié, que quise tanto y que fue mi casa durante tantos años, publicara esta nota tan falsa y tan llena de odio hacía mi persona", comenzó a expresar el excompañero de Pati Chapoy en su cuenta oficial de Instagram

El exconductor de Hoy señaló que este artículo en cuestión fue una muestra de amarillismo y apuntó que solo le daban seguimiento porque se trataba de un caso morboso.

Qué tristeza que no está el fundador Don Ernesto Gómez Hernández para que este tipo de notas amarillistas no aparezcan, pero bueno, el morbo vende. Que no se nos olvide que todo se paga en esta vida", concluyó su mensaje

Por otro lado, los seguidores del periodista de espectáculos le enviaron buenos deseos, afirmando que estaban del lado del periodista.

Fuentes: Instagram @juanjoseorigel