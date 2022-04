Se divorció: Tras 13 años en TV Azteca y 'veto' de Televisa, actriz regresa a 'Hoy' con protagónico

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien sufrió un doloroso divorcio, reapareció esta mañana de viernes en el programa Hoy luego de trabajar por 13 años en TV Azteca y que aseguraran que los ejecutivos de Televisa la habían vetado.

Se trata de la estrella mexicana Geraldine Bazán, quien empezó su carrera en las telenovelas de San Ángel como Corazón salvaje y María la del Barrio desde que era una niña y luego hizo otras como Mi pequeña traviesa y Camila.

Ya en su etapa juvenil, la exesposa del galán mexicano Gabriel Soto se integró a la empresa del Ajusco y su primer proyecto allá fue Catalina y Sebastián, después hizo Como en el cine, El amor no tiene precio, Bajo las riendas del amor, La mujer de judas, entre muchas otras.

Luego se fue a trabajar a Telemundo donde actuó en proyectos como Falsa Identidad y en 2018 volvió a Televisa para realizar el melodrama Por amar sin ley pero luego de esto no le dieron otro proyecto.

Hace unos meses el canal de YouTube Chacaleo aseguró que los altos mandos de San Ángel habrían vetado a Geraldine pues no querían volverla a contratar debido al escándalo que se armó tras divorciarse de Gabriel por una supuesta infidelidad con Irina Baeva.

Los últimos años no han sido los mejores para Geraldine Bazán en cuanto a su carrera artística se refiere y ahora Televisa ya no quiere saber nada ella", explicaron.

Sin embargo, este supuesto veto quedó desmentido pues Geraldine fue contratada como protagonista de la segunda parte del melodrama Corona de lágrimas en reemplazo de Adriana Louvier.

La mañana de este viernes, la actriz mexicana brindó una entrevista exclusiva al matutino de Las Estrellas para hablar de este proyecto y también expresó su emoción porque sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, ya hayan dado sus primeros pasos en la actuación.

No es que se vaya a dedicar es eso, no. Elissa sí ya tiene experiencia, lo probó, le encantó, pero ahorita está enfocada en la escuela, pero ya veremos más adelante. No es de que ya empezó la carrera y se va a dedicar a esto, yo creo que es darle las herramientas para que conozcan", comentó.