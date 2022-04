Se volvió mujer: Tras renunciar a Televisa y 'desfigurarse', conductor deja 'Hoy' y se une a Chapoy

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien renunció a las filas de Televisa, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy y revela algo importante de su carrera además de pronunciarse sobre el veto de su amigo Eugenio Derbez.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Omar Chaparro, quien renunció a su contrato de exclusividad en Televisa hace unos años. El mexicano, quien tuvo que subir 14 kilos para su papel en The Wingwalker, acabó luciendo casi desfigurado por la barba y dejarse las canas.

Luego de recuperar su físico, el actor impactó a todos con su antes y después. Como se recordará, el conductor debutó en Televisa en el 2001 y formó parte de Sabadazo, sin embargo, renunció a su contrato de exclusividad en 2015 y emigró a Estados Unidos.

Omar, quien se ha transformado varias veces en mujer para sketches, ha estado varias veces en el programa Hoy, sin embargo, ya que no cuenta con exclusividad, pudo unirse a programas TV Azteca y en esta ocasión da importante exclusiva a Ventaneando.

Pese a las críticas por haber iniciado como cantante para darle un giro a su carrera, Omar contó que se sobrepuso y ahora esto se ha convertido en un nuevo reto profesional, pues confesó que pronto hará su primer concierto.

Yo he descubierto ahora que estoy lanzándome de cantante tuve que luchar contra mí mismo, yo era el que me hablaba más fuerte. Sí hay gente que te pone en redes 'dedícate a actuar, tú eres comediante ¿cómo se te ocurre? ¿por qué cantas?' Eso me afectaba pero sobre todo a mí mismo porque me lo creía hasta que dije: uno puede hacer lo que le venga en gana si te sale de aquí (del corazón)".