Tras besarse con actor y salir del clóset, Televisa quita veto a galán y llega a 'Hoy' ¿desfigurado?

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien hace unos años despertó dudas al ser llamado gay, aparece en el programa Hoy de Televisa luego de un supuesto veto con fuertes declaraciones.

Se trata del argentino Horacio Pancheri, quien tras llegar a México en 2012 y entrar al CEA, debutó en su primera telenovela de Televisa en 2014, El color de la pasión. Después se unió al elenco de La sombra del pasado y en 2016 protagonizó Un camino hacia el destino.

Pancheri también participó en El vuelo de la victoria y En tierras salvajes. En ese tiempo empezó a rumorarse que había sido vetado de la televisora de San Ángel supuestamente por "exigente", aunque esto no se confirmó.

Mientras grababa la serie El juego de las llaves para Amazon Prime, Pancheri interpretó a un joven gay que intentaba ocultar su orientación sexual ya que su familia se rehusaría a aceptarlo, teniendo encuentros con otros hombres en secreto.

Incluso, el propio actor ha tenido que aclarar rumores sobre su orientación sexual, luego de un fotografía en la que para algunos posó de manera "muy afeminada". Molesto, el argentino se mostró decepcionado de que se siguiera atacando a las personas por esta razón.

Además, comentó que le gustan las mujeres pero si en algún momento decide ser gay, lo diría, afirmando que no lo descarta.

Si un día soy gay o lo declaro o si mis fotos son amaneradas quédense tranquilos que lo diría sin ningún problema. Pero ahora me gustan las mujeres, pero no lo descarto".

Tras volver a Televisa como el antagonista de Vencer el pasado, Pancheri dio una entrevista al programa Hoy donde se dijo en contra de las cirugías, pues afirma que cuida mucho su físico y no quiere ponerse bótox.

No, bótox no. La doctora me quiso poner bótox y le dije: 'No, ni se te ocurra'. M agarró el maestro Benjamín Cann y me dice que frunza la frente y no voy a poder. Imagínate, bótox jamás".