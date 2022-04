Tras romper con Danilo Carrera, Michelle Renaud explota contra ¿el actor?: "Nos engañaron"

Ciudad de México.- Hace algunos meses, Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron su relación, esto a pesar de que ambos se llegaron a jurar amor eterno, declarando que pese a todo, no dejarían de quererse el uno al otro. Tras esta situación, la actriz explotó en redes sociales en contra de ¿el actor?

Como bien se sabe, la protagonista de La Herencia, así como el propio actor de Si nos dejan, ha evitado dar declaraciones al respecto e incluso se ha rumorado que mantiene una relación con Osvaldo Benavides, pero hasta el momento, la propia Michelle se ha mantenido en silencio.

Lo que sí es verdad es que el pasado jueves, 21 de abril, la actriz arremetió en contra de la tradición de atrapar el ramo, para poder casarse, asegurando que, pese a que ella suele 'cacharlo', no se ha podido casar.

Ganarse el ramo de la novia no sirve, repito no sirve. En las últimas bodas a las que he ido el ramo me ha caído, literalmente, en las manos. Me han empujado, me lo han jalado mujeres que sienten la necesidad de casarse... aún así se ha quedado en mis manos sin el más mínimo esfuerzo y sigo soltera, repito sigo soltera