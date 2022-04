Adiós 'Hoy': Tras 27 años en Televisa y veto de ejecutivos, Galilea Montijo confirma nuevo proyecto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, aparece en importante programa que no es el matutino en medio de rumores de un supuesto rechazo de parte de altos ejecutivos de Televisa; además, confirma nuevo proyecto en Instagram.

Como se recordará, la tapatía lleva 15 años al aire en la competencia de Venga la Alegría y 27 en las filas de Televisa, donde debutó en 1995 al unirse al elenco de la telenovela El premio mayor, además de que también protagonizó años más tarde La verdad oculta.

Galilea en la actualidad está más dedicada a la conducción, aunque también ha participado en reality shows como Bailando por un sueño y Big Brother VIP, resultando ganadora en la primera temporada.

Aunque desde hace varios meses se rumora que la conductora abandonará el matutino Hoy para irse a vivir a Estados Unidos y trabajar en Univisión, esto no ha sido confirmado. La versión de que abandonaba México se fortaleció tras varios escándalos.

Y esque Gali ha estado en el ojo del huracán por diversas polémicas de su vida personal, así como de sus allegados, como su 'comadre' Inés Gómez Mont. Esto no ha sido realidad aún, aunque ha declarado varias veces que le encantaría tomarse un tiempo.

Hace unos días, el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, difundió en su canal de YouTube que Galilea presuntamente se habría enterado que ya no formaba parte del talento que se promovía para hacer menciones en la televisora de San Ángel.

Comentó que al cuestionar a la productora del matutino Andrea Rodríguez, ella presuntamente le confirmó que por órdenes de altos ejecutivos fue 'vetada' del tabulador y ya no podría ser imagen de campañas o marcas, a menos que la solicitaran.

También portales de información reportaron que en diciembre Galilea presuntamente quedó fuera de la conducción del especial de fin de año por la mala imagen que la rodeaba, además de que estaba en la "lista negra", aunque esto tampoco ha sido confirmado.

Galilea aparece en famoso programa

Y en medio de todos estos dimes y diretes, la presentadora apareció en un famoso programa fuera del Canal de Las Estrellas. ¿Renunció a Hoy? ¿Se va de Televisa? No, sino que es invitada en Me Caigo de Risa, programa de comedia transmitido por Canal 5.

La tapatía fue anunciada este fin de semana como una de las invitadas de la emisión conducida por Faisy, la cual ha registrado importantes niveles de audiencia.

Por otro lado, la propia Galilea anunció en sus redes sociales que se encuentra grabando otro proyecto que no tiene nada que ver con Me Caigo de Risa, y se desconoce aún si sea o no en los foros de Televisa.

En una imagen publicada en su cuenta de Instagram, la tapatía se dejó ver en un estudio de fotos, aunque dejó claro que el proyecto aún es un secreto por la pose en la que aparece.

La conductora solo se limitó a agregar en la descripción: "WTF!!!!", por lo que se cree que sería un proyecto emocionante e inesperado para Gali. Aunque algunos sospechan que sería la nueva temporada de Mujeres Asesinas, serie en la que participó, hasta ahora esto es un misterio.

Hasta el momento, la conductora no ha hablado de una posible salida de Hoy y ha negado todo tipo de acusaciones que le han adjudicado, por lo que fanáticos tendrían a Gali para rato.

