Adiós 'VLA': Tras declararse gay y hundir a Legarreta, Televisa quita veto a galán y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien ha estado dando entrevistas exclusivas a Venga la Alegría y despotricó contra Andrea Legarreta tras trabajar juntos en el programa Hoy, reaparece en redes del matutino.

Se trata de Alfredo Adame, quien de ser uno de los galanes más cotizados en Televisa protagonizando melodramas como Yo no creo en los hombres y Retrato de familia, empezó a ser ahora el protagonista de escándalos en el medio, acabando con su buena imagen.

Y esque después de su divorcio de Mary Paz Banquells, el actor explotó y despotricó contra varias personas en el medio, incluyendo a su excolega en el programa Hoy Andrea Legarreta, a quien acusó de correr personas y hasta de haberle sido infiel a Erik Rubín.

Adame ha salido a decir que tras su veto de Televisa acabó sin trabajo y sin un peso, afirmando que estaba en la ruina. Sin embargo, ahora se cobijó en TV Azteca pues firmó como participante del nuevo reality Soy famoso, ¡sácame de aquí!

El exconductor del programa Hoy, quien había estado apareciendo en Venga la Alegría, dejó en shock al anunciar hace unos días que se separó de su novia Magaly Chávez, una exintegrante de Enamorándonos 27 años menor que él.

En el tuit que apareció en redes del programa Hoy, aunque se creía estaba vetado, dieron un duro golpe a Adame pues publicaron un TikTok donde Magaly aparentemente le manda una indirecta tras su rompimiento.

Sí me gustaste pero no te me confundas. Yo te dije que iba a estar para ti no detrás de ti, así que si tú decidiste irte yo te preparo las maletas y te largas pero ¿yo detrás de ti? nunca en la vida".