Divorciada y sin un peso: Tras 30 años en Televisa y desfigurarse, polémica actriz llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y bailarina, quien estuvo por 30 años trabajando en las filas de Televisa y en el cine de ficheras, aparece en Venga la Alegría y hace fuertes declaraciones.

Se trata de Lyn May, quien tras estar varios años de su carrera en la televisora de San Ángel el año pasado se cambió a TV Azteca al unirse al reality ¡Quiero Cantar!, sin embargo, acabó siendo eliminada por un berrinche, al rehusarse a continuar su presentación.

La reconocida vedette, quien se ha casado tres veces (uno terminó en divorcio y de los otros enviudó), tuvo unos inicios difíciles pues creció en la pobreza. Vendía souvenirs a turistas en las playas de Guerrero para salir adelante.

Muy chica abandonó su casa ya que afirmó que la pareja de su madre la maltrataba y no tenía dinero ni para comer. Años más tarde, cuando ya empezó en el medio del espectáculo al ser bailarina en Siempre en domingo, acabó con el rostro desfigurado.

Y esque que cuando tenía 30 años de edad aceptó que le inyectaran aceite en la cara con el fin de mejorar sus facciones. Por esta razón su rostro se deformó y cayó en una depresión profunda.

Durante esta, la propia actriz comentó que contempló quitarse la vida de lo mucho que estaba sufriendo por haber arruinado su físico, sin embargo, su familia la ayudó a salir adelante.

Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir, decía: 'Yo mejor me muero, para qué estoy aquí'", recordó.