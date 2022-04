En la cárcel y desfigurado: Tras volverse mujer, galán renuncia a TV Azteca y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien impactó al transformarse en mujer para una obra y firmó contrato con TV Azteca, renuncia y regresa a Televisa luego de haber estado 'en la cárcel' y quedar 'desfigurado'.

Se trata de Ernesto Laguardia, quien fue uno de los galanes más cotizados al actuar en melodramas de Televisa como Quinceañera, Mi querida Isabel, Alondra, Amor real y Alborada, sin embargo, hace unos años perdió su contrato de exclusividad.

En 2017, el actor decidió buscar oportunidades en TV Azteca y firmó contrato con la competencia, haciendo su debut en Las Malcriadas como antagonista. Laguardia también estuvo en Ventaneando y Venga la Alegría, aunque luego se cambió a Telemundo.

Como se recordará, El histrión de 62 años también fue conductor del programa Hoy durante 8 años, sin embargo, decidió renunciar al matutino en el 2011 en medio de rumores de que tuvo un pleito con la conductora titular Galilea Montijo.

El actor es tan multifacético, que no solo ha sido protagonista o villano, sino que también se ha transformado en mujer. Así lo hizo para la obra de teatro La homofobia no es cosa de hombres, en la cual impactó a todos con su caracterización.

Laguardia lucía irreconocible con peluca, ropa femenina, maquillaje y hasta tacones. Tras haberse ido a la competencia, Laguardia regresó el año pasado a Televisa para hacer Contigo Sí, sin embargo, vuelve este 2022 en la secuela de Corona de lágrimas.

En entrevista con Televisa Espectáculos, el actor dio detalles del regreso del malvado villano 'Rómulo Ancira' ahora que regresan pronto con la segunda parte, la cual se llamará Corona de Esperanza y es producida de nuevo por José Alberto 'El Güero' Castro.

Creo que los valores no deben nunca de cambiar. Pero a mí me ha llamado mucho la atención porque en estos 10 años de Corona de lágrimas 1 voy por la calle y la gente me dice: 'insúltame como Rómulo', 'pégame' y yo digo 'wow'. Es un villano muy audaz".

En su regreso, el actor usará una cicatriz en el rostro como 'Rómulo', añadiendo a su aspecto 'desfigurado', pues también estuvo en la cárcel durante 10 años. Ya metido en el personaje, Laguardia explicó la evolución del antagonista en este tiempo:

Esta cicatriz... estuve en la cárcel durante casi 10 años... injustamente (ríe) porque mi esposa que nunca ha sido muy brillante, me metió ahí, me traicionó. Mi hija, a quien le había perdonado darme una hija y no un nieto, mi heredero, me abandonó... no se apareció nunca, pero ahora 'Rómulo Ancira' ha regresado para vengarse".