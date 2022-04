¿Golpe a Legarreta? Kalimba lanza 'recadito' a Mía Rubín: "No hay una sola persona que te conozca"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 23 de abril, el cantante de OV7 y actor de José el Soñador, no se guardó nada y le mandó un certero mensaje a la hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, ¡en pleno día de su cumpleaños!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta ser que el cantante de 'Tocando fondo', 'No me quiero enamorar' y 'Duele' siente un gran afecto por Mía Rubín, con quien colaboró en un concierto meses atrás, por lo que el aniversario de vida de la joven no pasó por desapercibido para él.

Debido a que Mía se encuentra en un viaje por Europa con sus padres, Kalimba tuvo que conformarse con dejarle un pequeño, pero tierno mensaje a la adolescente, a través de redes sociales.

Estoy seguro que no hay una sola persona que te conozca y no esté feliz por este día... Síguela rompiendo, gigante... Feliz cumpleaños", declaró Kalimba

Este pequeño detalle no pasó por desapercibido para Erik Rubín, Andrea Legarreta y la misma Mía, quienes le contestaron en la sección de comentarios con emojis, mientras que la cumpleañera confesó que es gran admiradora del cantante.

Ay te adoro. Gracias por todo el gran amor y porras. Te admiro como no tienes idea", respondió la joven cantante

Fuentes: Instagram @kalimbaofficial