Tras despido de Televisa, ejecutivos de TV Azteca traicionan a Chapoy y hunden a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Ejecutivos de TV Azteca habrían traicionado a Pati Chapoy luego de ignorar el supuesto veto que le impuso a Atala Sarmiento en el Ajusco luego de que esta renunciara a Ventaneando en el 2018.

Y esque tras 24 años en TV Azteca y 14 en Ventaneando, la conductora Atala Sarmiento renunció al famoso programa de espectáculos cuya titular es Pati Chapoy y apenas hace unas semanas reveló que el Ajusco la vetó de por vida.

Luego de que Atala contara que no estuvo de acuerdo con algunas cláusulas en el nuevo contrato que le pedían firmar en ese año y se rehusó a firmarlo, ejecutivos le pidieron dejar el programa, por lo que ella tuvo que salir del aire.

Después de salir de la televisora, Atala se cambió a Televisa y hasta estuvo en el programa Hoy, sin embargo, al salir del aire optó por abandonar México e irse a vivir a Barcelona, España.

Como se recordará, Pati Chapoy decidió despotricar contra su exdiscípula luego de renuncia, afirmando que le tenía "envidia" a su cuñada Jimena 'La Choco' Pérez y asegurando que "no podía tener buenas relaciones con otras personas".

Por su parte, Atala contó tiempo después que decidió irse para cuidar su salud mental, ya que no la pasó tan bien en la televisión, refiriéndose al programa como un lugar "tóxico" para sus emociones y bienestar. La conductora contó que estaba vetada de por vida.

TV Azteca es muy especial para mí, pasé 24 años de mi vida entre sus foros, me dio muchas cosas, aprendí, crecí, ¿cómo no quererla después de tanto? desgraciadamente no creo que sea posible para mí volver puesto que la empresa me puso un veto aparentemente eterno", escribió.

Sin embargo, esta semana se confirmó que Atala regresa a la televisión por la puerta grande, pues fue elegida como conductora del nuevo reality Soy famoso, ¡sácame de aquí!, pese a que aseguran que el veto que se le impuso en su momento lo ordenó Chapoy.

El canal de YouTube HRNotas sostiene que Pati presuntamente estaría "furiosa" por el regreso de su exconductora, ya que altos mandos habrían pasado de largo su veto, pese a que supuestamente "todo lo que sucede en la televisora pasa por su escritorio".

Por esa razón, echa lumbre contra ejecutivos de TV Azteca, pues no respetaron el veto. Luego de presentar diferencias irreconciliables, Pati estaba segura que Atala no volvería a pisar los foros de la empresa (...) pero eso no ocurrió, Atala regresó a la TV", mencionó el canal.

El canal asegura que Pati, quien empezó su carrera en Televisa pero fue despedida, presuntamente buscaría "venganza" contra los que promovieron la recontratación de la conductora, pues esto habría resultado una supuesta "ofensa pública" y retaría su autoridad.

El canal recordó que Pati no habría podido olvidar la traición de Atala pues estando aún en Ventaneando, a los oídos de la conductora llegó la versión de que Atala supuestamente había sido vista en Televisa, lo que fue el principio del fin.

Tras su salida de Televisión Azteca, esto se confirmó pues Atala firmó con la televisora de San Ángel para unirse al programa de espectáculos Intrusos junto a otros exconductores de Ventaneando como Martha Figueroa, Aurora Valle y Juan José Origel.

Atala vuelve en el reality Soy famoso ¡sácame de aquí! junto a Horacio Villalobos. Este se estrenará por Azteca Uno el próximo 4 de mayo, a las 19:30 horas de la noche (Hora CDMX) y participan 12 famosos, entre ellos Alfredo Adame y Apio Quijano.

Ante ejecutivos de la televisora, solicitó un veto eterno contra Atala, sin embargo, eso no sucedió y ante el inminente retorno de la conductora, Pati se tragó su orgullo, aunque eso no garantiza que no se vea una venganza", reportó el canal.

Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Canal de YouTube de HRNotas e Instagram @ventaneandouno, @atasarmiento y @soyfamososacamedeaqui