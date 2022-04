Acabó de indigente: Tras veto de Televisa y subir 20 kilos, actriz vuelve irreconocible a TV Azteca

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien confesó que vivió como indigente y estaría vetada de Televisa, reapareció hace unas horas en los foros de TV Azteca y dejó en shock a todos los televidentes pues afirman que está "irreconocible".

Se trata de la también cantante mexicana Paty Navidad, quien debutó en la televisora de San Ángel con el melodrama María Mercedes (1992) y luego participó en otros proyectos como Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Por amar sin ley fue el último.

Tras unirse a las filas de la empresa del Ajusco el año pasado, la originaria de Sinaloa se sinceró y detalló lo difícil que la pasó cuando dejó su natal estado para buscar sus sueños actorales que la llevaron incluso a acabar de indigente.

En una de sus visitas al programa Ventaneando, la sinaloense reveló que Televisa la habría vetado ya que no le daban trabajo desde hace años:

En Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen, no lo sé, pero soy una persona que no cargo rencores de nada, yo no le hago nada a nadie".