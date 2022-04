Alfredo Adame y Magaly Chávez se reconcilian: "Todo se arregló con un beso y un masajito"

Ciudad de México.- Hace solo unos días, Alfredo Adame sorprendió a los medios de comunicación al confirmar que decidió terminar con su prometida, Magaly Chávez, asegurando que ella es una persona muy "caprichuda", pero aclaró que estaba dispuesto a perdonarla si le pedía disculpas.

Ahora, salió a la luz que los famosos ya están juntos de nuevo, pues durante un encuentro con la prensa, la modelo mexicana confesó que fue él quien le pidió perdón a ella y le solicitó retomar su compromiso, calificando la situación como una pelea por la que cualquier noviazgo pasa.

Se enojó porque le dije que quería un pay, eran las dos de la mañana, pero en realidad yo quería verlo porque hace mucho que no lo hacía, entonces no captó la idea… pero todo se arregla con un beso, con un masajito y así, ya me pidió perdón; dice que soy muy caprichosa pero las mujeres nos dejamos consentir, que nos apapachen y nos digan cosas bonitas", expresó Magaly.