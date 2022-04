Tras ser acusado por violencia doméstica, Eleazar Gómez se deja ver con actriz de Televisa

Comparta este artículo

Cosamaloapan, Veracruz.- Después de haber sido encarcelado por violencia doméstica ejercida en contra de su exprometida, Stephanie Valenzuela, quien denunció al exgalán de Televisa ante las autoridades en el pasado 2020, Eleazar Gómez regresa a los focos de atención tras dejarse ver con una querida actriz de San Ángel... ¿Será que está estrenando romance?

La verdad es que, en diversas entrevistas, el actor de Miss XV, Atrévete a Soñar, Simplemente María, Cuando me enamoro y La Mexicana y el Güero, ha declarado que por el momento está intentando tomar el orden de su vida; también ha reconocido que está yendo a terapia, por lo que no se encuentra abierto para ninguna relación, por ahora, aunque no ha descartado la idea de tener una familia.

Por este motivo, es que se encuentra sumamente enfocado en trabajar, por lo que realiza algunas presentaciones e incluso hace pocos días reveló que volvería al teatro.

¿Entonces quién es la chica misteriosa con la que se dejó ver? Resulta ser que Eleazar fue al carnaval de Cosamaloapan, en Veracruz, donde se encontró con la actriz de Corazón Guerrero, Por amar sin ley, Hasta el fin del mundo, Cuando me enamoro y Salomé: Aleida Núñez, quien asistió como la reina del evento.

Aleida, un gusto coincidir contigo ayer en el carnaval de Cosamaloapan, Veracruz. Una noche increíble", publicó el actor

Cabe señalar que ambos actores se trabajaron juntos en La Mexicana y el Güero.

