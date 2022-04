Adiós Chapoy: Tras 5 años retirado de Televisa y casi morir, exvillano de TV Azteca se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor reaparece públicamente y medios como el programa Hoy de Televisa, Venga la Alegría y Ventaneando de TV Azteca lo abordaron para saber cómo está luego de estar al borde de la muerte.

Se trata del actor Juan Pablo Medina, quien inició su carrera en TV Azteca en el 2001 y participó en telenovelas como Cuando seas mía, El país de las mujeres, Enamórate, Soñarás, Las Juanas, Se busca un hombre y Secretos de familia.

De ahí se fue a Televisa e hizo su última telenovela Sin rastro de ti en 2016, y que desde entonces hizo series para diversas plataformas de streaming, entre ellas La Casa de las Flores y Amarres.

El histrión ahora reapareció públicamente durante la develación de la placa por el fin de la temporada de la obra Hamlet en la Ciudad de México y al encontrar a los medios, dijo:

Como se recordará, el año pasado Medina sufrió una trombosis venosa luego de sufrir un infarto silencioso y para salvarle la vida, los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha.

Hace unas semanas reapareció posando para una revista con su prótesis y contó cómo vivió este difícil momento, por lo que ahora recuerda el gran apoyo con el que contó desde el día uno.

Aunque lo que sucedió fue una experiencia muy traumática para Medina, el actor negó haberse sentido deprimido y dijo nunca haber pensado en quitarse la vida.

No, para nada, no, no. Sí (es fuerte lo que me pasó), pero no, eso no".