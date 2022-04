Adiós 'Hoy': Tras 24 años en Televisa, villano los traiciona con TV Azteca y llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de novelas, quien hace unas semanas estuvo de invitado en el foro de Hoy, dio un duro golpe a Televisa debido a que apareció por primera vez en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría: Fin de semana.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del querido artista mexicano Arturo Vázquez, quien es hijo de la fallecida primera actriz Isela Vega y quien comenzó su carrera en la empresa de San Ángel actuando en el exitoso melodrama El privilegio de amar.

Tiempo después el heredero del cantante Alberto Vázquez apareció en otras telenovelas como Las vías del amor (2002-2003), Alborada (2005-2006), Dos hogares (2011-2012), El color de la pasión (2014), Y mañana será otro día (2018), entre otras, y en algunas de estas destacó como malvado villano.

También participado en programas de televisión como Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de que en la actualidad forma parte del elenco del melodrama Corazón Guerrero.

De hecho, hace unas semanas Arturo y su colega Juan Calucho estuvieron de visita en el foro del matutino Hoy para hablar sobre el proyecto

Sin embargo, la mañana de ayer domingo 24 de abril Vázquez traicionó al programa de Televisa y apareció por primera vez en el matutino de la competencia VLA en su versión de fines de semana.

El histrión de 58 años confesó sin pena frente a las cámaras del Ajusco que de nueva cuenta está distanciado de su polémico padre:

No tenemos ese apego, ni él hacia mí ni yo hacia él, el apego más grande que tuve es con mi mamá... mi papá hoy me hablará, mañana no".

Vázquez explicó que para él ya no vale la pena que don Alberto le pida perdón por haberlo abandonado y añadió: "Ya no vale ni la pena hablar de cosas que no pasaron".

Además, Arturo explicó que la muerte de doña Isela le sigue doliendo y por ello planea realizar un homenaje para conmemorar su primer aniversario luctuoso.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y YouTube Programa Hoy