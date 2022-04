Adiós Televisa: Sin exclusividad y vetada por unirse a Chapoy, actriz debuta en 'VLA' y hunde 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los ejecutivos de TV Azteca darán un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que anunciaron por todo lo alto que una famosa actriz llegará por primera vez al foro de Venga la Alegría luego de presuntamente acabar vetada de Televisa.

Se trata de la artista mexicana Paty Cantú, quien sería considerada como 'no contratable' en la televisora de San Ángel y hasta le habrían quitado su exclusividad por aceptar la oferta del Ajusco de unirse a sus filas como coach de La Voz Kids.

La nacida en Guadalajara, Jalisco, hizo su debut en la empresa de Emilio Azcárraga Jean al participar en la telenovela Verano de Amor y luego participó en la serie El Pantera, además de que fue asesora en La Voz... México cuando aún se grababa ahí y concursó en la segunda temporada de ¿Quién es la máscara?.

De acuerdo con información filtrada por medios como la influencer La Comadrita, ahora la intérprete de Suerte y también María León ya no tienen exclusividad y fueron vetada por orden de los altos mandos, por lo que no se podrá hablar de ellas en ningún programa de Televisa.

Días después Cantú apareció dando una entrevista exclusiva al programa Ventaneando de Pati Chapoy y respondió al rumor del supuesto veto, asegurando que a ella no le interesa y que no cree que sea cierto ya que no tenía firmado un contrato en San Ángel.

Luego de toda esta polémica, la mañana de hoy lunes 25 de abril Paty llegará por primera vez al foro de Venga la Alegría para promocionar su primer proyecto en TV Azteca.

Esta misma tarde se estrenará la nueva temporada de La Voz Kids que la tendrá como coach a ella, a 'Sargento León', Mau y Ricky y Joss Favela.

