¡Cintura de avispa! Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara, luce sus encantos en bañador

Ciudad de México.- La conductora de TV Azteca, Esmeralda Ugalde, mantiene una estrecha relación con sus fanáticos de redes sociales con quienes comparte contenido casi a diario, en el que hace gala de su impecable belleza.

Por medio de su cuenta de Instagram, la hermana menor de Ana Bárbara publicó una fotografía donde se muestra gozando del buen clima con un coqueto bañador azul de una sola pieza, durante sus recientes vacaciones en la playa.

La joven de 30 años de edad aprovechó el momento para presumir su definida anatomía, sobre todo su diminuta cintura, la cual ha logrado esculpir con mucha dedicación en el gimnasio, una de sus más grandes pasiones.

Que no se te vaya la vida creyendo que tu felicidad depende de alguien más...Y que lo necesitas porque dices que si no lo tienes, simplemente no existes, Y no es así", escribió la famosa.