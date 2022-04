Divorciada y vetada: Tras 41 años en Televisa, villana firma con TV Azteca y llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien estuvo trabajando en Televisa 41 años, firma contrato con TV Azteca y llega al foro de Ventaneando.

Se trata de Laura Zapata, quien debutó en la televisora de San Ángel en los años 70, dando vida a las villanas más recordadas de la época en melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, Esmeralda, La Intrusa, Cuidado con el ángel y La Gata.

Tras su última telenovela en 2017, El bienamado, la media hermana de Thalía hizo un polémico comentario sobre la decisión de la empresa de elegir a la española Paz Vega para interpretar a 'Catalina Creel' en el remake de Cuna de Lobos, en 2019.

Zapata estaba convencida que era la actriz ideal para darle vida a la antagonista más famosa de las telenovelas, por lo que al confirmarse que era Paz, la actriz estalló contra ella, motivo por el cual había sido vetada de Televisa.

Mi carrera ahí está muerta, después de que dije que Cuna de lobos iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", dijo Laura hace unos años.

Tras perder su contrato de exclusividad y divorciarse del padre de sus hijos, en 2021 Zapata firmó contrato con TV Azteca y participó en MasterChef Celebrity México, además de que en este 2022 se unió a un nuevo proyecto como juez: Music Battles México.

La famosa villana ahora acudió al foro de Ventaneando y, luciendo despampanante a sus 65 años sin cirugías, platicó con conductores del programa pese a la ausencia de Pati Chapoy y contó todo sobre le intento de extorsión que sufrió.

Tras responder a los que la critican por usar muchos filtros en redes, se defendió y aseguró que aunque muchos le digan ya no la reconocen, ella sí y le divierte usarlos. "Son envidiosos (...) yo soy feliz y creo que a la gente le hace daño ver feliz a alguien".

Tras revelar que su abuela Doña Eva Mange está bien de salud y solo le queda sanar de una herida de siete que tenía en el cuerpo luego de sufrir un infierno en un asilo a manos de enfermeros, Laura contó sobre su intento de extorsión.

Luego del robo a la casa de la primera actriz Silvia Pinal, Laura Zapata contó cómo fue que a ella también la intentaron extorsionar en su casa en Huixquilucan, pero afirmó que ella reaccionó de inmediato.

Laura Zapata narra que ella se encontraba en maquillaje en TV Azteca, cuando los cuidadores de su abuelita le hablaron para informarle que les estaban pidiendo joyas porque ella supuestamente tenía una deuda y si no la saldaba la arrestarían.

Resulta que yo estaba maquillándome un sábado y de repente me llaman mis enfermeros, entonces me dice: 'oiga señora que está usted hablando por teléfono porque tiene un problema, que debe usted un dinero, entonces debemos sacar unos papeles de su recámara'".

Laura los calmó y de inmediato reconoció que era una extorsión, pues ella no debía nada.

Dije a ver, tranquilos, a mí no me va meter a la cárcel nadie, yo no debo nada, esto es una extorsión, esto es una estafa. No está pasando nada".