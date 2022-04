Eugenio Derbez explota contra AMLO por cancelar reunión con ambientalistas: "No hay que mentir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez y Andrés Manuel López Obrador han estado en el centro de la polémica, desde que salió a la luz un video protagonizado por varios artistas, en los que pedían que se detuviera el cambio de ruta del Tren Maya, lo que resultaría en graves daños al medio ambiente.

En días pasados, el presidente de México aceptó reunirse con los artistas para dialogar sobre la construcción de este polémico vehículo; sin embargo, el comediante, Eugenio Derbez, declinó la invitación debido a que consideró, que era mejor que hubiera un diálogo entre expertos que pudieran profundizar más con respecto a la planeación del tren.

Por su parte, el pasado domingo, 24 de abril, el presidente canceló la reunión, debido a que los "famosos" se habían negado a presentarse, esto a pesar de que la asociación Selvame del Tren sí había aceptado ir.

Durante la mañanera de este lunes, 25, Andrés Manuel declaró que habían sido los "artistas" quienes se habían negado a acudir, por lo que a pocas horas, el comediante de XH Derbez y actor de No se aceptan devoluciones, Bajo la misma luna y CODA, explotó en contra del mandatario de México.

Estoy haciendo este video porque como muchos saben hoy teníamos una reunión todos los del movimiento de Selvame del tren y nos las cancelaron el día de ayer. A 24 horas, argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir. Cosa que es falsa porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir. El único que dijo que no iba a asistir fui yo porque estoy filmando una película desde hace dos meses y esta fecha la tengo apartada.

Fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo, que no pudo ir por razones de trabajo. Argumenté también que creía que no era buena idea porque era mejor encontrarnos allá, en el lugar y con los expertos (en el tema), pero mi razón número uno fue el trabajo. No fue un capricho, pero que hayan cancelado la reunión nada más por este pues... Sí el señor presidente quería una foto conmigo yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional. Voy me sacó la foto, le hago la voz del 'Longe Moco'

Eugenio Derbez procedió afirmar que le haría la voz de varios de sus personajes como 'Oigame no', 'Armando Hoyos', entre otros, y enfatizó que "fue feo que los cancelaran". Por otro lado, el comediante aclaró que él no fue a la inauguración de Xcaret, puesto ésta había sido en el año 1990 y la fotografía que se viralizó de él participando en un evento del sitio fue por una premiación.

No hay que mentir, esta foto de Xcaret fue de hace cuatro años, cuando estaba conduciendo los Premios Platino. Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé. No tenía la cara que de la foto que exhibieron hoy en La Mañanera. No hay que mentir porque sí mienten tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, que no van a destruir ningún cenote (...) Repito sí quiere que me vaya a sacar una foto a Palacio voy y me la sacó

Fuentes: Instagram @ederbez