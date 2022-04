¡Pánico en Hollywood! Querido actor sufre grave accidente vehicular: "Tiene suerte de estar vivo"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Un querido actor de series de Hollywood que ha tenido participaciones en películas sufrió un grave accidente vehicular, el cual casi le cuesta la vida, de acuerdo con los primeros informes que se han hecho sobre el caso.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del querido actor de la serie Supernatural, Jared Padalecki, quien a causa de un fuerte accidente automovilístico no pudo acudir a un encuentro con fanáticos de la serie que se realizará el 24 de abril en Nueva York.

La noticia sobre el accidente la dio oficialmente su compañero de reparto Jensen Ackles, quien acudió en solitario al evento.

Téngalo presente en sus pensamientos, envíenle algo de cariño si tienen la oportunidad a través de las redes sociales y volverá con nosotros muy pronto", compartió su compañero en el encuentro con sus fanáticos.

Medios locales señalaron que Padalecki viajaba de copiloto cuando el vehículo se impactó; la colisión provocó que se diera un fuerte golpe en la cara con la bolsa de aire, y que el actor estadounidense de 39 años de edad sufriera graves lesiones.

Se detalló que el impacto fue tal que el joven que saltó a la fama por la serie Gilmore Girls "tuvo suerte de estar vivo", según Bang Showbiz.

De momento no se sabe con exactitud en qué lugar ocurrió el incidente, no obstante, fue el jueves 21 de abril cuando el actor anunció en su cuenta de Twitter que no asistiría al encuentro con los fanáticos de Supernatural.

Fuente: MSN y Bang Showbiz