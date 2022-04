¿Revés para Amber Heard? Johnny Depp señala a Elon Musk como el padre de su hija

Comparta este artículo

Virginia, Estados Unidos.- El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp continúa y en esta ocasión fue la co-protagonista de Aquaman, la que subió al estrado para declarar en contra de su exmarido, a quien le pide una indemnización por 100 millones de dólares tras asegurar haber sido víctima de agresión física y sexual.

Cabe destacar que el actor protagonista de cintas como Piratas del Caribe, El Joven Manos de Tijera o Charlie y la Fábrica de Chocolate, le pide a ella 50 millones de dólares por haberlo difamado; incluso, el actor que testificó antes que su exesposa, no solo narró cómo era su actuar para defenderse de sus agresiones, sino que ha mantenido que la hija de la actriz es también de Elon Musk, empresario que de acuerdo con el actor, tuvo una relación sentimental con Heard cuando ellos eran todavía esposos.

Oonagh Paige Heard, nombre de la hija de la actriz, nació por medio de un vientre de alquiler y, aunque Heard ha mencionado que ella es la única tutora legal de la menor de edad, no se sabe quién es el padre; sin embargo, durante este proceso legal, Depp mostró cómo el multimillonario la visitaba mientras él estaba filmando la cuarta entrega de Piratas del Caribe, algo que también hacía el actor James Franco; incluso, Depp resaltó que la relación entre el dueño de Tesla y su esposa, también involucró a la modelo Cara Delevingne.

La teoría ha cobrado fuerza debido a que hace algún tiempo, el rotativo The Mirror difundió que Musk habría demandado a Heard con la intención de obligarla a destruir unos embriones que tenían en conjunto, pero la demanda no avanzó aunque esto no ha sido olvidado por los fans de Depp quienes recordaron el suceso.

Heard y Musk sostuvieron un romance que llegó a su fin en 2018, fecha en que el empresario comenzó a relacionarse con la cantante Grimes con quien tiene dos hijos.

Desmienten su testimonio

Por si fuera poco, Amber Heard subió al estrado para comparecer en contra de su exesposo a quien señaló por haberla golpeado en varias ocasiones. Por ello, abogados de la actriz mostraron al jurado una paleta de maquillaje que la actriz aseguró, haber tenido que llevar siempre consigo para poder ocultar los hematomas que Depp le había ocasionado.

“Esto era lo que ella usaba. Se volvió muy experta en eso. Van a escuchar el testimonio de Amber sobre cómo tuvo que mezclar diferentes colores para los moretones a medida que cambiaban de color y cómo los retocaba para cubrirlos", dijo la defensa de Amber.

Lo que Heard no consideró en que Milani, la marca de dicho maquillaje, destacó en sus redes y plataformas detalles, que esa mis paleta había sido lanzada al mercado en 2017, mientras que ella estuvo con el actor desde 2014 y hasta 2016, año en que quedaron oficialmente divorciados.

El caso aún no allegado a su fin y se ha adelantado que entre los involucrados a declarar estaño Musk y Franco, a quienes Depp señaló como amantes de la actriz mientras ambos estaban felizmente casados.

