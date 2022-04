Sin exclusividad y vetada: Tras 35 años en Televisa, actriz traiciona a 'Hoy' y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Una querida primer actriz, quien trabajó durante 35 años en Televisa y acabó vetada por irse a TV Azteca, dio un nuevo y duro golpe al programa Hoy debido a que este lunes se reintegró al elenco de Venga la Alegría.

Se trata de la también comediante y actriz Aida Pierce, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel en 1981 cuando participó en La carabina de Ambrosio y después apareció en exitosos proyectos como Hospital de la risa y Humor... es los comediantes.

Además de que actuó en las telenovelas Carita de Ángel, Amor sin maquillaje, Sueño de amor, entre otras, antes de perder su exclusividad.

Sin embargo, en los últimos años ha tenido muy pocas apariciones en Televisa y la última vez que hablaron de ella en el programa Hoy fue para presentar la nota sobre la detención de su hijo por disfrazarse para ser vacunado en la etapa de los adultos mayores.

La actriz se ha refugiado en el cine y el teatro ante la falta de oportunidades en la TV, pues se dice que Televisa le interpuso un veto por algunos años luego de que se uniera a la competencia TV Azteca y ella misma lo confirmó en una entrevista con el matutino Sale el Sol.

Yo sin que me firmaran ningún trabajo me fui al canal 13 y me quedé como el perro de las dos tortas... pero no hay que culparte, uno lo hizo pensando en lo mejor para uno, pero al final no se me dio en ninguna de las dos (empresas)", explicó.