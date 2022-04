Tras amorío con productor de Televisa y cirugías, exactriz de TV Azteca deja 'Hoy' y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y vedette, quien tuvo un polémico romance y eventual divorcio con un querido productor de Televisa, regresa a las filas de TV Azteca pues aparece en Venga la Alegría para hacer fuertes declaraciones.

Se trata de la cubana Niurka Marcos, quien empezó su carrera artística en Televisa en 1998 al participar en Vivo por Elena. Fue en ese tiempo que inició un controversial romance con el productor de telenovelas Juan Osorio, con quien procreó a Emilio Osorio.

Ambos se separaron a principios de los 2000, tiempo en el que la llamada 'Mujer escándalo' conoció a Bobby Larios al grabar Velo de novia (melodrama producido por Osorio), con quien sostuvo un tórrido romance y que detonó su divorcio del productor en 2003.

La talentosa bailarina alcanzó la fama no solo por estar en telenovelas como Nunca te olvidaré, Tres mujeres y Salomé, sino por triunfar en la obra de teatro Aventurera. T

También se dijo que fue vetada de Televisa hace años porque censuraron su programa, aunque nunca se confirmó. Además, ha sido muy transparente sobre las cirugías a las que se ha sometido para mejorar su físico, aunque no ha abusado de ellas.

Marcos se unió a las filas del Ajusco en el 2011 y participó en la telenovela Emperatriz y luego La mujer de Judas. Ahí también condujo su propio programa El Show de Niurka y estuvo en reality shows como México baila y Soy tu doble.

El año pasado, la cubana visitó el programa Hoy para ser jueza invitada de los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy, cuya segunda temporada la ganó su hija Romina Marcos con su pareja de baile, el actor mexicano Josh Gutiérrez.

Y aunque Niurka ya firmó contrato con Telemundo y se va a Estados Unidos para participar en el reality La Casa de los Famosos 2, dio una entrevista para Venga la Alegría Fin de Semana, pues no se midió en sus opiniones de Aleida Núñez.

La vedette despotricó contra Aleida luego de su salida de la puesta en escena Amor de tres, donde participaba con Ivonne Montero y Latin Lover, en medio de señalamientos sobre su mala actitud. Su lugar fue ocupado por Magaly Chávez, actual prometida de Alfredo Adame.

La cubana criticó que Aleida presuntamente hubiera cambiado el guion de la obra para insultar a Ivonne: "Son antiprofesionales, excesivas, atrevidas pero vuelvo a lo mismo: es un mal comportamiento de la actriz. A la que están acusando es Aleida".

La actriz expresó que considera que Aleida Núñez no puede ser considerada como una vedette.

Ella no es vedette. No, no, para nada. Vedette es una artista que canta, baila, actúa, tiene una preparación técnica, tiene facilidad de palabra... no, no, no, no le falta, no tiene, no es nada, no existe", comentó tajante.