Tras llegar a 'Hoy' y 100 kilos menos, diagnostican con cáncer a conductor y alista su muerte

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien es abiertamente gay y hace poco estuvo en el programa Hoy, hizo una íntima confesión luego de ser diagnosticado con cáncer y confesó si teme morir ahora que sufre esta dura enfermedad.

Se trata del controversial Edy Smol, quien es mejor conocido como 'El gurú de la moda' gracias a su programa Cuídate de la Cámara, donde da tips sobre vestimenta y hace críticas a los atuendos de los famosos.

Aunque jamás ha aparecido en programas de TV Azteca, el presentador mexicano recurrentemente visita los foros de Televisa y en varias ocasiones se la ha visto como invitado del matutino Hoy y otros proyectos como Miembros al Aire y Montse & Joe, transmitidos por Unicable.

Durante una entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube La Saga, Smol se sinceró y recordó que al inicio de su carrera era "gordito" pero logró perder casi 100 kilos luego de someterse a una dieta y hacer natación.

Pasé de 170 a 73, casi los 100... muchísimo. Lo mejor es que no los recuperé hasta el día de hoy porque los rebotes son duros. No me operé nada, lo juro, no hay doctor que pueda salir a decir: yo a este hombre le toqué algo".

Durante la mañana de este lunes Edy, quien es abiertamente gay desde hace años y también asegura que le gustan las mujeres, protagonizó la portada de la revista TVyNovelas debido a que les abrió su corazón como nunca antes para hablar sobre su enfermedad.

En primer lugar, el especialista en moda comentó que se dio cuenta que tenía cáncer de colon porque empezó a sentirse muy mal, no digería los alimentos y además volvió a bajar de peso.

Asimismo, Edy explicó porqué razón decidió no tomar ningún tratamiento médico para combatir el cáncer: "Según lo que he visto, con las quimios acabas como cucaracha fumigada, entonces yo no quise pasar por eso, así que recurrí a la herbolaria y tomo jugos verdes, tés, jengibre y muchas cosas, eso me ha ayudado a aumentar mis defensas y a sentirme fuerte, diario hago un ritual".

El 'Guró de la moda' resaltó que aunque sí confía en la medicina, él ha visto caso de personas que sufren mucho con estos tratamientos y por ello decidió no tomarlos. No obstante, resaltó que no teme morir.

Sé que es un riesgo, una moneda al aire, y me pueden salir bien las cosas o no. Tengo muchas ganas de vivir, pero ya será lo que decidan allá arriba... cuando entiendes la muerte así, te vas dando cuenta de que morir es algo hermoso y que no es feo".

Smol explicó que aunque trata de no pensar en su muerte, no es algo que le aterre y por el contrario, lo considera como un premio.

No soy un hombre que viva con miedo, siempre se me crió como un alma libre, con mucha seguridad; yo vivo 'el ahora' y no puedo tener miedo a algo que sólo decide Dios, a quien yo amo mucho, y así como él un día decidió depositarme en esta vida, un día va a decidir recogerme, y será una decisión maravillosa porque él sabe lo que hace".

