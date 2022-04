Tras revelar que su hija sufrió abuso, Alicia Villarreal destapa cómo es su relación con ella

Texcoco, Estado de México.- A mediados del año 2021, el escándalo alcanzó a la familia de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, después de que saliera a la luz que su hija, Melanie Carmona sufrió abuso por parte de uno de sus familiares. A un año de esto, la cantante regresó al escenario y habló sobre cómo es su relación con sus hijos.

Todo ocurrió durante un palenque en Texcoco, Estado de México que la cantante de '¡Ay! Papacito', 'Te quedó grande la yegua', 'Te aprovechas', 'Insensible a ti', 'Sólo contigo' y 'La que baje la guardia', fue cuestionada por los medios sobre cómo era la relación con sus hijos en esta era de redes sociales.

La intérprete de música grupera declaró que desde que retomó la música casi no pasa tiempo con sus pequeños, pero que procura sentarse con ellos al menos una vez a la semana y platicar.

Los he visto poco, osea sí voy a la casa pero no hago tanto la convivencia con mis hijos en estos momentos. A veces no conocemos a nuestros hijos, vamos creciendo, ellos están pasando de niños a jovencitos y a veces los papás no tenemos tanta comunicación, pero procuramos sentarnos en el comedor una vez a la semana...", declaró la cantante