Tras romance con dueño de Televisa y años desaparecida, actriz traiciona a Chapoy y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien lleva 18 años retirada de las novelas de Televisa, reapareció la mañana de este lunes 25 de abril en el programa Hoy luego de que hace unos días diera una entrevista exclusiva a Pati Chapoy en Ventaneando.

Se trata de la polémica mexicana Kate del Castillo, quien saltó a la fama por su participación en exitosos melodramas como Muchachitas (1991), Alguna vez tendremos alas (1997), La mentira (1998), Ramona (2000) y el último Bajo la misma piel (2003-04).

Como se recordará, la también protagonista de la serie La Reina del Sur tuvo un sonado noviazgo con Emilio Azcárraga, hijo de Emilio Azcárraga Milmo y actual dueño de Televisa, pero no prosperó y terminaron hace mucho tiempo.

Hace unos años salió a la luz que la hija del primer actor Eric del Castillo habría sido vetada de Televisa por aparecer en el programa El Hormiguero de TV Azteca, además que habría hecho enfurecer a los ejecutivos de la televisora por confirmar que sí existió el prosticatálogo de actrices.

En días pasados, Kate regresó a México y brindó una entrevista exclusiva al programa vespertino Ventaneando de Pati Chapoy en la que confesó que se encuentra "plena y feliz" tras estrenar un romance con Edgar Bahena, quien es 10 años menor que ella.

Sin embargo, este lunes Del Castillo dio un duro golpe al rating de TV Azteca debido a que reapareció en la señal de Televisa.

Resulta que hace unos días la actriz de 49 años fue vista como madrina de una obra de teatro y a su salida del recinto se armó tremendo zafarrancho con la prensa, pues hubo empujones al momento de que los reporteros quisieron entrevistarla.

Estas imágenes fueron retomadas por el programa Hoy y aquí se puede ver cuando la hermana de Verónica del Castillo explota:

Por favor tengan cuidado, no se lastimen… No puedo hablar así… No me pongas el micrófono en la cara. Yo encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí", expresó Kate.