Tras unirse a Chapoy y empeñar relojes para vivir, Televisa perdona veto a actor y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien estuvo vetado de Televisa tras irse a trabajar a TV Azteca, traicionó a la periodista Pati Chapoy ya que este lunes reapareció en el programa Hoy luego de enfrentar una brutal crisis económica.

Se trata del también cantante mexicano Jorge 'Coque' Muñiz, quien durante la pandemia por Covid-19 cayó en quiebra e incluso tuvo que empeñar sus joyas y hasta vender su casa para sobrevivir ante la falta de trabajo que enfrentaron en el medio artístico.

Los relojes se fueron, las cadenas y las cosas que para eso son. Dicen que los bienes son para los males. A mí no me da pena. Las cosas se recuperan", comentó en 2020.

Aunque ha destacado con su carrera musical, el artista tapatío también ha tenido la oportunidad de actuar y conducir. Empezó su carrera en la empresa de San Ángel apareciendo en programas como La Escuelita VIP y en las novelas Yo amo a Juan Querendón y Una familia con suerte.

Y luego debutó en la empresa del Ajusco en el 2018 donde le dieron la oportunidad de tener su propio programa ¡Pásele, yo invito!, sin embargo, este fue todo un fracaso y fue sacado del aire al poco tiempo debido a su bajo rating

Hace unos años el hijo de Marco Antonio Muñiz se unió a Chapoy y durante una visita a su programa Ventaneando reconoció que tenía una adicción al juego y al alcohol.

Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron... Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", confesó el querido intérprete.