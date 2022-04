Christian Nodal despotrica contra los rumores de su mudanza a Los Ángeles: "Lo hacen porque vende"

Guadalajara, Jalisco.- Recientemente, Christian Nodal regresó a México para dar una serie de presentaciones, entre las que se encuentra la Ciudad de México y Aguascalientes; sin embargo, el intérprete de 'Botella tras botella' aprovechó la oportunidad para aclarar algunas polémicas que giraban en su entorno, una de ellas fue la razón de su repentina mudanza a Los Ángeles, Estados Unidos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y es que, en días pasados, Nodal reveló que había decidido mudarse a Los Ángeles, a través de una transmisión que hizo en vivo por medio de Twitch, pero según las palabras del intérprete de 'Dime cómo quieres', sacaron su explicación de contexto por medio de una edición.

Me preguntaron que sí me quedaba en Los Ángeles y aunque di una respuesta larga... y sigo estando aquí en Guadalajara, a veces vengo unos días, otros días a la Ciudad de México, y otras veces me toca estar en Estados Unidos, pero el tema de la seguridad y todo eso, el punto fue que no sé qué metieron de un carro, algo así, hicieron un video bastante cortito como sí yo me estuviera quejando", explicó el cantante